Пермский край получит из федерального бюджета 1 млрд руб. на повышение зарплат врачам Распоряжение подписал Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю из резервного фонда более 998,4 млн руб. на поддержку территориального фонда Обязательного медицинского страхования. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает ВЕТТА.

Средства выделяются на повышение зарплат врачам.

Всего деньги получат 85 регионов России. Общий объём финансирования — 58,5 млрд руб.

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