За сутки в Прикамье от коронавируса скончались четыре человека
Было выявлено 284 новых случая COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 284 новых случая COVID-19. Среди заражённых 110 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализировано 27 человек, 412 выздоровели. Умерли от болезни четыре местных жителя.
Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, в Чайковском и Нытвенском округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 443 350. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9046 чел.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.