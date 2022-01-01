За сутки в Прикамье от коронавируса скончались четыре человека Было выявлено 284 новых случая COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 284 новых случая COVID-19. Среди заражённых 110 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано 27 человек, 412 выздоровели. Умерли от болезни четыре местных жителя.

Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, в Чайковском и Нытвенском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 443 350. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9046 чел.

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