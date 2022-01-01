Студент ПГНИУ соврал о травме во время стрельбы в пермском вузе, чтобы получить компенсацию Учащегося вообще не было в тот день в университете Поделиться Твитнуть

Показания одного из признанных потерпевшим по уголовному делу о стрельбе в ПГНИУ студента Александра Калинина оказались ложными. В этом в ходе судебного заседания в четверг, 27 октября, он признался лично.

«Я не был в университете и не являюсь свидетелем событий, — цитирует слова студента ТАСС. — Я узнал через СМИ, что произошло нападение на университет. Вечером того же дня я обратился в травмпункт и сказал, что повредил ногу. Я сказал, что травму получил при прыжке из окна восьмого корпуса во время нападения».

Он добавил, что следователю во время допроса сообщил ту же ложную информацию, что и врачу в травмпункте, после чего был признан потерпевшим и получил денежные выплаты. Какую сумму выплатили студенту, не сообщается.

Известно, что Калинин написал чистосердечное признание, в отношении него возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний.

В ходе сегодняшнего заседания судья принял решение исключить Александра Калинина из числа потерпевших по данному уголовному делу.

Сергей Глорио

Напомним, суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете начался в Перми 5 сентября. На скамье подсудимых — бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе убийствах, покушении на убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества. Бекмансуров полностью признаёт свою вину.

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