Максим Артамонов Краевые власти рассказали об алгоритме действии при несогласии с мобилизацией Первый совет от чиновников — не паниковать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на своей странице в социальных сетях рассказал, что делать резервисту, если он не согласен с мобилизацией.

Чиновник советует мобилизованным пермякам, которые получили повестку, «не паниковать», а «прибыть в военкомат для сверки списков и предоставления документов, подтверждающих право гражданина на отсрочку». Это связано с тем, что за время, которое человек находился в резерве, многое могло измениться.

Если призванный или его родственники не согласны с решением районной призывной комиссии по мобилизации, то решение можно обжаловать. Для этого нужно написать обращение на имя председателя призывной комиссии Пермского края по мобилизации — губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Необходимо приложить пакет документов в зависимости от имеющихся оснований для отсрочки: паспортные данные мобилизованного, документы на детей (свидетельства о рождении на трёх и более детей, либо об опекунстве), медицинские справки, справки об инвалидности, выписки из амбулаторной карты (если заболевание было недавно) и прочие документы», — пояснил Марданов.

Обращение и пакет документов нужно отправить краевым властям по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Поступившие материалы краевая призывная комиссия по мобилизации рассмотрит на ближайшем заседании — они проводятся раз в неделю.

Вынесенное решение будет направлено в призывную комиссию (по мобилизации граждан, пребывающих в запасе) муниципального района, чтобы мобилизованному предоставили отсрочку.

Напомним, краевые власти приняли решение, что заседания комиссии по мобилизации будут проходить не реже одного раза в неделю, а если для рассмотрения жалобы резервиста потребуются дополнительные документы, то не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы.

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