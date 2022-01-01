Максим Артамонов В Прикамье жалобы на мобилизацию власти будут рассматривать не более пяти дней Губернатор внёс поправки в свой указ Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс изменения в свой указ о деятельности краевой призывной комиссии по мобилизации. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь жалобы на решения призывных комиссий по мобилизации муниципального уровня будет рассматривать краевая призывная комиссия и при необходимости сможет их отменять.

Заседания комиссии на время мобилизации будут проходить не реже одного раза в неделю, а если для рассмотрения жалобы резервиста потребуются дополнительные документы, то не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы. В мирное же время заседания должны проходить ежегодно.

Также в полномочиях этого органа — контроль за предоставлением положенных льгот и выплат семьям мобилизованных.

Жалобами, которые не связаны с отменой решений призывных комиссий, будут заниматься исполнительные органы государственной власти Пермского края «в соответствии с компетенциями».

Напомним, 24 октября губернатор своим указом включил в состав комиссии по мобилизации заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. В комиссию вошли также первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов и замглавы минтербеза, начальник управления государственной противопожарной службы, гражданской защиты и регионального надзора Александр Иванов.

Ранее в состав этой комиссии были включены военный прокурор, краевой прокурор, начальник отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора и заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодёжной политики.

Всего в составе комиссии порядка 20 постоянных членов.

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