В Прикамье в комиссию по мобилизации включили главу минпромторга А также двух заместителей главы минтербеза Поделиться Твитнуть

Алексей Чибисов

Константин Долгановский

Указом губернатора Пермского края от 24 октября в состав комиссии по мобилизации в Прикамье включены заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Пермского края (эту должность занимает сейчас Алексей Чибисов). Документ опубликован на портале правовой информации.

Также в комиссию вошли первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края (Альберт Марданов) и зам. главы минтербеза, начальник управления государственной противопожарной службы, гражданской защиты и регионального надзора (Александр Иванов).

Ранее Дмитрий Махонин включил в комиссию по мобилизации военного прокурора, краевого прокурора, начальника отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора и заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики.

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