В Елань отправился очередной эшелон с пермскими мобилизованными Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В среду, 26 октября, в учебный центр Елань Свердловской области выехал очередной эшелон с мобилизованными жителями Пермского края.

«Всем парням перед отъездом выдали аптечки, обувь, термобелье, спальные мешки, коврики и продукты. Теперь такие наборы выдаём всем, кто отправляется в места боевого слаживания», — написал в тг-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. — Другое необходимое снаряжение поставляем дополнительными отправками в учебные центры».

Напомним, первый эшелон призванных по частичной мобилизации жителей Прикамья отправился 26 сентября. Призывников направляют в учебные центры в Свердловскую, Тюменскую и Оренбургскую области.

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