При пермском оперштабе создана рабочая группа для ежедневного обмена информацией Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл второе заседание оперативного штаба.

«Сегодня заслушали доклады ответственных ведомств и более подробно рассмотрели те меры, которые принимаем для обеспечения безопасности жителей и ключевых объектов инфраструктуры», — сообщил глава региона в своём тг-канале.

Махонин отметил, что все члены штаба активно включились в работу и находятся в постоянном взаимодействии друг с другом:

— Все понимают, что собираются не для «галочки», а для усиления безопасности всего региона.

Он также сообщил, что при оперштабе начнёт действовать рабочая группа для ежедневного обмена информацией и подготовки решений. В неё войдут представители всех ключевых профильных ведомств.

Напомним, в связи с введением режима базовой готовности в Пермском крае создан оперативный штаб. Первое заседание состоялось 20 октября. Тогда глава региона по итогам встречи заявил, что никаких ограничений и запретов для жителей края не вводятся.

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