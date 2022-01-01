В пермском ТЦ «Тургеневский» открывается пункт вакцинации В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня в Перми открывается новый пункт вакцинации. Он будет работать в ТЦ «Тургеневский» по адресу ул. Техническая, 13 (3 этаж), сообщили в минздраве.

Мобильный пункт будет работать 27 и 28 октября с 11.00 до 17.00.

В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в Перми на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации.

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