В пермском ТЦ «Тургеневский» открывается пункт вакцинации
В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции
С сегодняшнего дня в Перми открывается новый пункт вакцинации. Он будет работать в ТЦ «Тургеневский» по адресу ул. Техническая, 13 (3 этаж), сообщили в минздраве.
Мобильный пункт будет работать 27 и 28 октября с 11.00 до 17.00.
В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Ранее сообщалось, что в Перми на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.