В Перми на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве Пермского края обнародовали график работы мобильных пунктов вакцинации в Перми с 25 по 29 октября.

Так, в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж) пункт будет работать с 25 по 28 октября с 16.00 до 20.00; 29 октября — с 12.00 до 16.00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) прививочный пункт будет работать 27 и 28 октября с 15.00 до 19.00; а 29 октября с 11.00 до 15.00.

В обоих пунктах в наличии будут вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции. Сообщается что прививки от гриппа и коронавируса можно сделать одновременно в разные части тела.

В ведомстве напомнили, что поставить прививки могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения. О них оперативно будет сообщаться в соцсетях минздрава Прикамья: ВКонтакте, Telegram и Одноклассниках.

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