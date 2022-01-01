Елена Синица За год реальная зарплата в регионе снизилась на 3,1% Номинальная же выросла на 12,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае составила 49,5 тыс. руб. Это на 13,4% больше, чем в августе прошлого года. В то же время реальная зарплата в августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года уменьшилась на 1,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, за январь-август 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 49,6 тыс. руб., что на 12,1% меньше аналогичного периода 2021 года. При этом реальная зарплата за это время упала на 3,1%, говорят в ведомстве.





Если сравнивать показатели среднемесячной начисленной зарплаты (август 2022 к августу 2021), то снижение замечено только в категории «прочие услуги» на 1,4%. Самый заметный рост зафиксирован в таких сферах как «транспортировка и хранение» (+20,5%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром» (+19,6%) и «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (+17%).

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