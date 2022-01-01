Елена Синица На Украине погиб пулемётчик из Чердынского округа О смерти Ивана Галинова сообщили в администрации округа Поделиться Твитнуть

фото: администрация чердынского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Чердынского округа Пермского края, пулемётчик, младший сержант Иван Галинов. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — говорится в сообщении.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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