Елена Синица
На Украине погиб пулемётчик из Чердынского округа
О смерти Ивана Галинова сообщили в администрации округа
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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Чердынского округа Пермского края, пулемётчик, младший сержант Иван Галинов. Об этом сообщили в окружной администрации.
«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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