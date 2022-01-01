Максим Артамонов После вмешательства прокуратуры мобилизованному жителю Прикамья проведут повторное медобследование Его вернули из Елани по состоянию здоровья Поделиться Твитнуть

ПРОО «Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

Как стало известно «Новому компаньону», прокуратура Пермского края рассмотрела обращение депутата регионального Заксобрания Михаила Поздеева по поводу мобилизованного резервиста из Прикамья с проблемами здоровья. После вмешательства надзорного органа ему будет назначено повторное медицинское обследование.

Молодому человеку из Бардымского района в рамках объявленной мобилизации 23 сентября вручили повестку, а 28-го уже призвали на военную службу и отвезли в учебную часть Елань Свердловской области. При этом у резервиста были проблемы со здоровьем, не совместимые с несением военной службы. Несмотря на это, медкомиссию ему не провели.

В связи с этой ситуацией к депутату Поздееву обратились родственники и общественные активисты. Парламентарий направил запросы в надзорный орган и другие инстанции с просьбой провести проверку по поводу мобилизованного жителя.

«В деятельности призывной комиссии по мобилизации выявлены нарушения федерального законодательства при проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации граждан без обеспечения возможности прохождения медосмотра и медосвидетельствования в установленном порядке», — говорится в ответе прокуратуры.

Председателю призывной комиссии по мобилизации 24 октября было внесено представление.

В ответе надзорного ведомства также отмечается, что сейчас Военная прокуратура Центрального военного округа решает вопрос о проведении повторного медицинского обследования призывника.

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