Елена Синица Пострадавшего во время стрельбы в ПГНИУ подозревают в мошенничестве Александр Калинин уже признал свою вину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ранее пострадавший во время стрельбы в ПГНИУ Александр Калинин стал обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом стало известно на очередном заседании по делу Тимура Бекмансурова, сообщает «АиФ-Прикамье».

По словам представителя гособвинения, обстоятельства дела Калинина связаны с обстоятельствами стрельбы в университете.





Уточняется, что Калинин привлечён к ответственности по ч. 3 ст. 159 прим. 2 УК РФ. Он уже признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Кроме этого, сообщается, что юноша уклоняется от явки в суд, поэтому его в принудительной форме доставят в зал заседаний завтра, 27 октября.





Ранее Александр Калинин должен был явиться в суд по делу о стрельбе. Тогда он являлся студентом юрфака ПГНИУ. В день трагедии Калинин зашёл в восьмой корпус университета и увидел панику среди студентов, а потом услышал хлопок, похожий на выстрел. Позднее он вместе с другими студентами покидал корпус через окна, получив в результате ушиб стопы.

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