Елена Синица
Краевое МЧС предупредило о гололедице в ближайшие дни
Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с
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МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Пермском крае 26 и 27 октября. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в краевом МЧС, в эти дни порывы ветра могут достигать 17 м/с. В ведомстве рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и линиями электропередач. Водителям также советуют быть более внимательными на дорогах.
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