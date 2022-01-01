Елена Синица Проблемный участок трассы Пермь — Екатеринбург отремонтируют до конца года Вести работы на нём было нельзя из-за охранной зоны нефтепровода Поделиться Твитнуть

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Проблемный участок трассы «Пермь — Екатеринбург», расположенный между Лобаново и Кояново, отремонтируют до конца 2022 года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Анатолия Дашкевича.

По его словам, заказчик работ, ФКУ «Урал», планирует открыть проезд на этом участке уже в этом году.





«Им удалось добиться снятия всех ограничений. Согласовано проведение работ в охраной зоне нефтепровода. В ближайшее время они положат асфальт и этот участок для движения откроют», — сказал Дашкевич.





Напомним, что участок нефтепровода между Лобаново и Кояново стал предметом споров между «Транснефтью» и «Росавтодором». Реконструкция участка началась ещё в 2012 году, первоначальная дата сдачи в эксплуатацию была обозначена как 2015 год, но до сих пор работы не завершены.

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