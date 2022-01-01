За сутки в Пермском крае подтверждено 285 новых случаев COVID-19
Госпитализированы 49 человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 285 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 141 житель в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 49 человек, 205 выздоровели, трое скончались.
Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Лысьвенском округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 443 066.С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 042 человека.
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