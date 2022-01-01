Елена Синица В Прикамье бывший сотрудник компании за деньги предоставлял данные об абонентах сотовой связи Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае бывший сотрудник крупной российской компании по предоставлению услуг сотовой связи признан виновным в распространении данных об абонентах. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Поясняется, что за деньги сотрудник предоставлял частному детективу сведения о детализации телефонных соединений абонентов. Так сотрудник компании распространил данные о 14 абонентах, говорят в ведомстве.





По решению Суксунского районного суда мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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