Запрет полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 3 ноября Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Ростов-на-Дону, Симферополь, Геленджик, Краснодар, Курск, Анапа, Воронеж, Липецк, Белгород, Элиста, Брянск.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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