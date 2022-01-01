Максим Артамонов В Перми по время пожара на химпредприятии пострадали два человека Один из них сейчас находится в больнице Поделиться Твитнуть

Вечером 25 октября на ООО «Химзавод фторсолей» по адресу: Пермь, ул. Ласьвинская, 98, произошло возгорание, в результате которого пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании в административном здании предприятия поступило в 21:00. Там загорелось помещение на втором этаже. Площадь пожара составила 50 кв. м, его локализовали через полчаса.

Сначала сообщалось, что в результате ЧП пострадал один человек — работник предприятия.

Однако, по уточнённым данным краевого минздрава, пострадавших было двое — одному оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации, а второго отвезли в больницу. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе уточнили, что оба пострадавших — мужчины.

Напомним, ранее, 22 октября, на Пермском пороховом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, погибли три человека. После этого следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».





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