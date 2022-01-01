Максим Артамонов Пермяки пожаловались на отсыпки грунта в долине реки Егошиха Они обратились к городским властям и в природоохранную прокуратуру Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» жители пермского микрорайона Южный, почти у истока реки Егошиха интенсивно проводится отсыпка садовых участков. Работы по адресу ул. Узбекская, 16а ведут собственники земли садоводческого некоммерческого товарищества «Коллективные сады 241».

К СНТ на грузовиках подвозится грунт. В результате ул Самаркандская, на участке от ул. Узбекской до ул. Братской, говорят люди, «завалена глиной от колёс КАМАЗов».

Отсыпкой называют мероприятия по поднятию и выравниванию рельефа земельных участков. В долинах рек они опасны тем, что могут порождать оползни. Отсыпанные площади в ливни и паводки могут размываться, засорять русло и нарушать водоток.

«На публичной кадастровой карте водоохранная зона очень узкая — и в её пределах запрещена любая хозяйственная деятельность. Работы проводятся без укрепления склона. Садоводы утверждают, что у них всё согласовано, но документов никаких нет», — рассказала «Новому компаньону» местная жительница Ирина Механошина, которая обратила внимание на загрязнение долины.

Жители микрорайона «Южный» пытались выяснить ситуацию у председателя садового товарищества, но безуспешно. По их жалобе на место выезжал специалист МКУ «Благоустройство Свердловского района», однако ответ от чиновника до сих пор не пришёл.

Люди направили фотографии с госномерами КАМАЗов, с помощью которых садоводы делают отсыпку, в полицию. Также была подана жалоба в природоохранную прокуратуру. Они считают, что администрация сама может составить протокол об административном правонарушении — за загрязнение дороги юрлицо может быть оштрафовано до 30 тыс. руб., а если будут уставлен факт отсыпки в водоохранной зоне, то виновникам грозит штраф уже до 300 тыс. руб.

По словам координатора проекта «Слушай соловья» Надежды Баглей, которая на протяжении нескольких лет обращает внимание властей на вопрос загрязнения долин малых рек строительным и иным мусором, «отсыпки — это проблема, которая коснулась всех малых рек города.

«Главная проблема в том, что надзора как такового нет, а органы власти смотрят на всё это сквозь пальцы. Когда чиновники говорят, что трудно найти виновника, то это неправда», — говорит Баглей.

Активистка пояснила, что прекрасно видно, например, через какие ворота заезжает техника. Но если простому пермяку трудно зайти и посмотреть внутрь, если территория находится в частной собственности, то у прокуратуры есть на это полномочия.

«Новый компаньон» обратился в администрацию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. В мэрии заявили, что в управление по экологии и природопользованию информация по отсыпкам по данному адресу не поступала.

«По нарушениям режима прибрежных защитных полос необходимо обращаться в Государственную Инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края», — сообщили в пресс-службе.

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