В Заксобрании Прикамья поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Депутаты приняли документ без обсуждения
Сегодня в Перми состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Прикамья, на котором депутаты высказали своё отношение к двум федеральным законопроектам, касающихся запрета ЛГБТ-пропаганды в России, а также административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Депутаты не стали устраивать дискуссию и поддержали законопроекты без обсуждения.
Заседание длилось около 10 минут.
Напомним, согласно проектов законов, внесённых в Госдуму, в России предлагается установить административную ответственность за пропаганду не только среди детей, но и взрослых ЛГБТ, педофилии, а также за распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола.
За пропаганду идеологии ЛГБТ среди взрослых поправками в Кодекс об административных правонарушениях будет предусмотрен штраф в размере до 4 млн руб., за пропаганду среди несовершеннолетних — до 5 млн руб. За пропаганду педофилии в РФ иностранцев будут штрафовать до 800 тыс. руб. и выдворять из страны. Для детей будет введён механизм ограничения доступа к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации.
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