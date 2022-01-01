В Заксобрании Прикамья поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды Депутаты приняли документ без обсуждения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня в Перми состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Прикамья, на котором депутаты высказали своё отношение к двум федеральным законопроектам, касающихся запрета ЛГБТ-пропаганды в России, а также административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Депутаты не стали устраивать дискуссию и поддержали законопроекты без обсуждения.

Заседание длилось около 10 минут.

Напомним, согласно проектов законов, внесённых в Госдуму, в России предлагается установить административную ответственность за пропаганду не только среди детей, но и взрослых ЛГБТ, педофилии, а также за распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола.

За пропаганду идеологии ЛГБТ среди взрослых поправками в Кодекс об административных правонарушениях будет предусмотрен штраф в размере до 4 млн руб., за пропаганду среди несовершеннолетних — до 5 млн руб. За пропаганду педофилии в РФ иностранцев будут штрафовать до 800 тыс. руб. и выдворять из страны. Для детей будет введён механизм ограничения доступа к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации.

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