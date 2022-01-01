Максим Артамонов В Прикамье грузовик торговой сети «Магнит» перевернулся на трассе Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Пермь во ВКонтакте

В Пермском крае грузовик продуктовой сети «Магнит» с прицепом вылетел с трассы. Видео инцидента появилось в группе «ЧП Пермь» ВКонтакте и одноимённом telegram-канале.

Пользователи сообщили, что происшествие случилось на спуске с горы перед селом Черновское.

Как выяснилось позже, авария произошла накануне, 24 октября.

«В 17:30 водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В результате никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.





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