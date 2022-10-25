Елена Синица
В ходе спецоперации в Херсонской области погиб 20-летний житель Кунгура
Станислав Мартюшев служил по контракту
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В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний Станислав Мартюшев, служивший по контракту. Об этом сообщает администрация Кунгурского муниципального округа.
Как пояснили в ведомстве, Станислав Мартюшев погиб в боях на территории Херсонской области.
В июле 2021 года он был призван на военную службу. В декабре изъявил желание служить по контракту, проходил военную службу в должности старшего механика-водителя.
В администрации округа выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с погибшим состоится 26 октября. В 11:40 состоится гражданская панихида у Тихвинского храма, в 12:00 — отпевание в Тихвинском храме (Кунгур, ул. Ситникова, 52).
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