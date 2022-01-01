За сутки в Пермском крае подтверждено 237 новых случаев COVID-19 Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 237 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 119 чел. в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 40 чел., 464 выздоровели, трое скончались.

Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Краснокамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 442 781. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9039 чел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.