За сутки в Пермском крае подтверждено 237 новых случаев COVID-19
Три человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 237 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 119 чел. в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 40 чел., 464 выздоровели, трое скончались.
Наибольшее число заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Краснокамском округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 442 781. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9039 чел.
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