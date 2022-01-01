В ходе спецоперации на Украине погиб старший сержант из Ильинского округа Церемония прощания с Андреем Коняевым состоится 26 октября Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции погиб уроженец д. Коняево Иньинского городского округа Пермского края, старший сержант ВС РФ Андрей Коняев, об этом сообщили в окружной администрации.

В 2001 году он был призван на военную службу. С 2012 года служил по контракту.

Церемония прощания с Андреем Коняевым состоится 26 октября в 11.00 в с. Ивановское, ул. Аликина, 1 (Ивановский Дом культуры). Траурный митинг пройдёт в 12.00.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.





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