Елена Синица Пермяки 25 октября смогут увидеть солнечное затмение Видимость максимума покрытия в Перми наступит в 15:52 Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский планетарий

Жители Перми 25 октября смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщает Пермский планетарий в своих социальных сетях.

«Солнечное затмение — уникальное явление, во время которого Луна закрывает Солнце. Видимость максимума покрытия в Перми (77,5%) наступит в 15:52», — говорится в сообщении.





Уточняется, что в планетарии также будет вестись наблюдение, с 14:45 до 17:00. Однако в организации добавили, что наблюдение будет вестись только при ясном безоблачном небе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.