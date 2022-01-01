Елена Синица ОАО «МРСК Урала» оштрафовали за нарушение срока подключения к электросетям Размер штрафа составил 600 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» за нарушение срока подключения к электросетям строящегося жилого комплекса в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в феврале прошлого года застройщик и электрокомпания подписали договор о подключении к электросетям строящегося жилого дома по ул. Барамзиной, 38. Электрокомпания должна была выполнить все работы в течение года. Однако на данный момент работы не выполнены.

В результате ОАО «МРСК Урала» признано виновным в совершении административного правонарушения. Организации выписан штраф 600 тыс. руб. Все нарушения нужно устранить в течение месяца.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.