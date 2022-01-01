Семья из Перми взыскала с туроператора 30 тыс. руб. за задержку рейса Поделиться Твитнуть

В Индустриальном райсуде Перми вынесен приговор по делу о взыскании убытков с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в пользу двух пермских туристов вследствие оказания туристической услуги ненадлежащего качества.

Как говорится в материалах дела, семейная пара приобрела тур в Египет на семь ночей. Однако в связи с задержкой рейса выезд истцов к месту отдыха, трансфер и размещение в отеле в рамках реализации турпродукта состоялся на сутки позже. В связи с этим пермяки заявили требование к туроператору о взыскании стоимости одной ночи тура — 15 814 руб., неустойки и компенсации морального вреда — 35 тыс. руб.

Суд удовлетворил иск частично: он признал, что в связи с задержкой рейса продолжительность тура сократилась на сутки, но отклонил представленный истцами расчёт уменьшения стоимости турпродукта.

Решением суда с ответчика в пользу одного истца взыскано 6765 руб. в счёт уменьшения цены оказанной услуги по реализации турпродукта, неустойка в размере 6765 руб., компенсация морального вреда в размере 3 тыс. руб. и штраф 8265 руб. В пользу второго истца — компенсация морального вреда в размере 3 тыс. руб. и штраф 1,5 тыс. руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

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