Андрей Стрельцов «Парма» впервые в сезоне победила на своей площадке Пермские баскетболисты обыграли столичный клуб МБА Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на родном паркете обыграл столичный клуб МБА со счётом 78:70.

Наибольшее количество очков в матче набрал игрок пермского клуба Джастин Роберсон – 17. ​ Отметим, что это первая победа «Пармы» в этом сезоне, одержанная в родных стенах. До этого подопечные Евгения Пашутина дважды уступили в Перми: питерскому «Зениту» и «Локомотиву-Кубань».

На сегодня в турнирной таблице «Парма» занимает восьмое место, имея две победы и три поражения.

Следующую игра для пермской баскетбольной команды состоится 27 октября тоже в Перми. Соперниками «Пармы» будут баскетболисты саратовского «Автодора».

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