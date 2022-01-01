Андрей Стрельцов «Молот» одержал победу в Новокузнецке Победителя выявила серия штрафных бросков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский ХК​ «Молот» продолжил выездную серию в чемпионате ВХЛ в Новокузнецке.

Пермская команда повела в счёте после точного броска Даниила Сероуха на 14 минуте. Следующую забитую шайбу зрителям пришлось ждать до конца основного времени.

«Металлург» отыгрался вместе с финальной сиреной. После совещания судьи гол засчитали — 1:1. ​

Овертайм прошёл безрезультативно. Все решила серия штрафных бросков. Решающий гол забил игрок пермского клуба Илья Чефанов.

Заключительный матч выездной серии «Молот» проведет 26 октября против «Омских Крыльев».

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