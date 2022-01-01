Эксклюзив от ЖК «Талисман» Поделиться Твитнуть

Несмотря на высокие по сравнению с прошлым годом темпы ввода жилья в эксплуатацию, специалистами PAN City Group1 выявлен достаточно интересный факт дефицита на рынке недвижимости города Перми просторных и функциональных квартир.

Спрос уже давно склонил застройщиков в сторону компактных квартир: их покупают быстрее и продать их можно более выгодно за счет более выгодной стоимости квадратного метра.

Такие тенденции и привели к тому, что большой семье сложно найти себе подходящий вариант.

Только в ЖК «Талисман»2 ЭКСКЛЮЗИВ:

Продуманная до каждой детали функциональная квартира формата 5Евро площадью 104,5 кв.м. Аналоги в новостройках центральной части Мотовилихинского района города Перми отсутствуют.

В наличии всего 6 квартир!

✓ Грамотное зонирование пространства.

Мы позаботились о мелочах и поделили квартиру на 2 условных зоны: гостевую и приватную (пространство спальных комнат и ванной комнаты).

Таким образом, раздевшись в гардеробе, Ваши гости сразу попадут в просторную и светлую кухню-гостиную площадью 23,5 кв.м.

Вблизи гостиной расположился гостевой сан.узел, а для уединения гостя можно пригласить на уютную лоджию, выход из которой мы спроектировали прямо из гостиной.

При этом личное пространство остается в дальней части квартиры: все члены семьи могут отдыхать спокойно.

✓ Каждый метр функционален.

Собрав обратную связь, мы четко понимаем, какой должна быть квартира для большой семьи.

У каждого члена семьи должно быть свое личное пространство, поэтому мы продумали 4 изолированных спальных комнаты площадью от 12 до 15,7 кв.м.

Обязательно должно быть пространство, объединяющее всю семью, поэтому у нас появилась кухня-гостиная.

Ванных комнаты как минимум 2 и обязательно гардеробная комната!

✓ Комфортные условия покупки.

Мы готовы предложить широкий спектр вариантов оплаты: ипотека по льготной ставке 3 , «рассрочка без переплат» 4 без предоставления справок о доходах и трудоустройстве, зачет вторичным жильем, оплата части стоимости квартиры с использованием средств государственных субсидий.

Жилой комплекс «Талисман» состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. КИМ, 45 в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. В шаговой доступности — школы и детские сады, парки и скверы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. На территории ЖК «Талисман» предусмотрена всесезонная детская площадка и зона отдыха, а также в холле дома есть помещение для хранения колясок и велосипедов. Все, что нужно для комфортной жизни с детьми! Срок сдачи жилого комплекса — 3 квартал 2024 года.

Успевайте воспользоваться удобными условиями покупки квартир в жилом комплексе «Талисман» от PAN City Group!

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства

3 Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

4 «Рассрочка без переплат». Условия рассрочки: Первоначальный взнос не менее 50% от базовой цены квартиры — не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия; не менее 30 000 руб. ежемесячно — в течение всего периода рассрочки; оставшаяся сумма — в последний день рассрочки платежа (не позднее 25.12.2023).В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется.

Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/ Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.«Рассрочка без переплат». Условия рассрочки: Первоначальный взнос не менее 50% от базовой цены квартиры — не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия; не менее 30 000 руб. ежемесячно — в течение всего периода рассрочки; оставшаяся сумма — в последний день рассрочки платежа (не позднее 25.12.2023).В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется.Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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