Максим Артамонов Чиновники пермского минтербеза отчитались о блокировке двух «околоэкстремистских» telegram-каналов Они пропагандировали наркотики и «антироссийский контент» Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю, по информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, Роскомнадзор заблокировал одно ЛГБТ-сообщество ВКонтакте и два telegram-канала, «которые распространяли околоэкстремистский контент и пропагандировали наркотики».

В ведомстве пояснили, что на эти ресурсы было подписано 61 344 пользователя, в том числе 345 жителей Пермского края, из которых 150 — несовершеннолетние.

«Кроме того, сотрудники отдела информационной безопасности детской и молодёжной среды в сети направили обращение в Роскомнадзор о блокировке телеграм-канала, распространяющего антироссийский контент. Сейчас проводится его проверка», — сообщили в министерстве.

В ведомстве не уточнили, что значит «антироссийский контент» и под какую статью он попадает.

Напомним, создать региональный центр информационной безопасности детской и молодёжной среды в интернете чиновники решили после ЧП в пермском университете, где 20 сентября прошлого года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл на территорию ПГНИУ с ружьём и открыл огонь.

Специальный отдел при минтербезе заработал в январе этого года. Он занимается выявлением опасного и деструктивного контента в соцсетях детей и подростков. Получаемые данные оперативно направляются в УФСБ России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, краевой минобр, региональную комиссию по делам несовершеннолетних, Роскомнадзор и модераторам социальных сетей.

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