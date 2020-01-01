В Пермском крае появится центр, следящий за подростками и молодежью в социальных сетях Его цель – профилактика противоправных действий в отношении других людей Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на совещании по информационной безопасности поручил профильным ведомствам проработать вопрос о создании единого органа, который бы координировал работу по выявлению подростков и молодежи, способных совершить противоправные действия в отношении других людей.

Действующая в крае система профилактики и выявления потенциальных правонарушителей в подростковой и молодёжной среде, как показали события в пермском университете, с задачей не справилась.

«Мы должны создать систему, которая будет работать слаженно, и позволит своевременно выявлять лиц, от которых может исходить угроза для жизни и здоровья людей. Это необходимо, чтобы подобных страшных происшествий не повторялось», — подчеркнул губернатор.

Махонин поручил профильным ведомствам тщательно проработать вопрос о создании Регионального центра информационной безопасности детской и молодежной среды и представить результат на ближайшем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае.

По словам губернатора, будущий орган должен стать ресурсным центром, в котором будут сосредоточены лучшие практики, мониторить социальные сети, обобщать и анализировать размещенную в интернете информацию, имеющую противоправную направленность, вырабатывать предложения по снижению негативного влияния сети, а также оперативно маршрутизировать информацию о выявленных угрозах.





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