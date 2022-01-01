Максим Артамонов В Чайковском в школе задержали мужчину с ножом Он несколько раз пытался пройти внутрь здания Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК Подслушано Чайковский

Утром 24 октября внутрь школы № 4 в Чайковском пытался проникнуть пьяный молодой человек с ножом. Об этом сообщили пользователи в соцсетях, а затем подтвердили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня в школу № 4 какое-то пьяное тело пыталось зайти через главный вход. Его не пустили. Дальше он решил пробиться через другой вход, выбив дверь. Там его и задержали. У задержанного в кармане был нож», — сообщает паблик «Подслушано Чайковский».

В другом местном паблике сообщалось, что пришедший в школу был задержан Росгвардией.

В пресс-службе местной администрации изданию 59.ru подтвердили факт задержания молодого человека. В мэрии уточнили, что в 10:35 он с ножом пытался проникнуть в здание школы:

«Молодой человек вёл себя агрессивно, пинал дверь, а затем обошёл здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии. Охранник нажал кнопку тревожного вызова, как только в дверь центрального входа начали ломиться».

Пострадавших нет, правоохранительные органы начали следствие.





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