Елена Синица
В Театральном саду используют часть чугунного ограждения 1946 года
На территории сада сейчас также занимаются благоустройством газона
В Перми в Театральном саду используют часть чугунного ограждения, изготовленного в 1946 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме этого, сообщается, что подрядная организация ООО «Стройком» ремонтирует подпорную стенку, газоны. На данном этапе благоустроено уже порядка 8 тыс. кв. м газонов, изготовлено 429 новых секций ограждения.
В то же время ООО «АМО Сервис» ведёт обустройство многофункциональной площадки на территории сада.
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