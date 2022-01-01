Елена Синица В Театральном саду используют часть чугунного ограждения 1946 года На территории сада сейчас также занимаются благоустройством газона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в Театральном саду используют часть чугунного ограждения, изготовленного в 1946 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме этого, сообщается, что подрядная организация ООО «Стройком» ремонтирует подпорную стенку, газоны. На данном этапе благоустроено уже порядка 8 тыс. кв. м газонов, изготовлено 429 новых секций ограждения.

В то же время ООО «АМО Сервис» ведёт обустройство многофункциональной площадки на территории сада.

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