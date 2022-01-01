На ул. Ленина в Перми за неделю уложили 1200 кв. м новой плитки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю на участке ул. Ленина от ул. Попова до Комсомольского пр. уложено 1200 кв. м тротуарной плитки. Также вдоль тротуаров продолжалась установка нового бортового камня и обустройство велодорожек. Об этом сообщили в администрации Ленинского района Перми.

Работы проводятся в рамках капремонта центральной улицы города, который должен завершиться в 2023 году.

Всего с начала работ на ул. Ленина выполнено фрезерование более 16 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, уложено более 40 тыс. кв. метров нового покрытия. На тротуарах установлено более 5 тыс. м бортового камня и уложено более 10 тыс. кв. м плитки.





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