Елена Синица Около 72% жителей Перми поддержали идею приоритета для общественного транспорта Против идеи только 6,7% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 72% жителей Перми поддержали идею приоритета для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Под идеей приоритета общественного транспорта подразумевается ввод выделенных полос для движения автобусов, обособление трамвайных путей, а также создание систем приоритетного проезда перекрёстков. Против такой идеи высказались только 6,7% опрошенных, говорят в администрации.





Кроме этого, согласно опросу, 18,4% жителей в ближайшее время хотели бы уменьшения времени ожидания транспорта. Ещё 18,1% хотят снижения загрузки салонов транспорта. Примерно 16,7% ожидают появления новых маршрутов, а 10,5% — повышения скорости движения транспорта.

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