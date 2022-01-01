Елена Синица В Пермском крае цены на некоторые медикаменты выросли на 13,4% Речь идёт о препаратах, не входящих в число жизненно необходимых Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с января по сентябрь 2022 года цены на медикаменты выросли на 6,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 0,4%. В то же время, цены на все медикаменты, кроме ЖНВЛП, возросли на 13,4%, говорят в ведомстве.





За девять месяцев 2022 года в среднем по Приволжскому федеральному округу (ПФО) цены по группе «Медикаменты» возросли на 8,5%. Значительно выше сложились темпы роста стоимости медикаментов, не входящих в группу ЖНВЛП (14,7%).





Так, в случае с медикаментами, не относящимися в ЖНВЛП, заметнее всего сложился рост в Нижегородской области — + 20,9%. Напротив, наименьший рост отмечается в Саратовской области — +7,3%.

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