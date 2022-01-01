Максим Артамонов В Пермском крае местная администрация решила начинать оперативки с прослушивания гимна РФ Глава муниципалитета считает, что «сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувство патриотизма» Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Григорьев

Мэр Осы Алексей Григорьев на своей странице ВКонтакте сообщил, что третью неделю подряд расширенную оперативку по понедельникам местная администрация начинает с гимна Российской Федерации.





Чиновник объяснил свой поступок приступом патриотизма.





«Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувство патриотизма. Мы стараемся прививать это нашим детям, но начинать нужно с себя», — написал глава муниципалитета.





Напомним, с 1 сентября в учебных заведениях, в том числе школах Перми, чиновники ввели дополнительные элементы патриотического воспитания. Теперь все школы начинают учебную неделю с поднятия флага и прослушивания гимна России. Кроме того, в образовательных учреждениях введена новая должность — советника директора по патриотическому воспитанию.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.