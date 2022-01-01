Алёна Морозова Школы, благоустройство, бюджет Какие вопросы депутаты Пермской городской думы рассмотрели на августовской «пленарке» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

На заседании Пермской городской думы 23 августа депутаты обсудили ситуацию с приёмкой школ к новому учебному году. Из новаций этого учебного года — появление в школах советника директора по патриотическому воспитанию. Кроме того, каждая новая неделя будет стартовать в школах с поднятия флага и прослушивания гимна России. Также на заседании были рассмотрены вопросы о социальных обязательствах города, благоустройстве и изменениях в бюджет.

Новые школы

По данным администрации Перми, 1 сентября в городе откроют свои двери 98 школ, 79 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. В 2022 году был введён в эксплуатацию новый корпус школы «Синтез» на ул. Юнг Прикамья, администрации Перми было передано два детских сада — один по ул. Александра Турчевича, второй по ул. Сапфирной. Также продолжаются капитальные ремонты зданий четырёх школ — № 77, 93, 22 и «Синтез».

«Дети из 77 школы будут учиться в 42-й. Школа № 93 начинает учебный год в новом корпусе. Пока ремонтируется старый корпус школы «Синтез», школьники будут заниматься в новом. Школа № 22 начинает учебный год в школе «Точка», — прокомментировал ситуацию с капитальным ремонтом корпусов школ замглавы Перми Анатолий Грибанов, отметив, что здания учебных заведений, где продолжаются работы, в приёмке к новому учебному году не участвовали.

Во второй четверти в администрации Перми планируют ввести в эксплуатацию новый корпус гимназии № 17. В следующем году в планах сдача в эксплуатацию нового корпуса кадетской школы на ул. Целинной. Также начаты подготовительные работы на площадках для строительства новых корпусов гимназии № 33 и школы дизайна «Точка». В рамках концессионных соглашений начато возведение «Техно-школы им. Савиных» в Новых Лядах и нового корпуса школы № 82.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе обратил внимание на школы в отделённых районах, которые также нуждаются в капитальном ремонте. «Есть ли какой-то срок, когда все школы, которые ждут ремонта, его получат?» — задал вопрос Арсен Болквадзе.

По словам Алексея Грибанова, в департаменте образования есть перечень школ с полной информацией, что и в каком учебном заведении нужно сделать. «Подали заявку для получения из федерального бюджета средств на капитальный ремонт 21 школы на сумму более 2 млрд руб., — отметил Алексей Грибанов. — Думаю, на 21 школу нам средств не дадут. Но даже если получим финансирование на 10 школ, то в 2024 году можно будет сделать прорыв». При этом, по оценке Алексея Грибанова, в случае регулярного получения федерального финансирования, можно было бы завершить за 2-3 года капитальные ремонты во всех нуждающихся в этом школах.

Безопасность и спортплощадки

«Приоритетное направление в рамках подготовки к учебному году — обеспечение безопасности. За прошлый год полностью выполнены показатели по переходу на сотрудничество с лицензированными охранными организациями, по оснащению наружным и внутренним наблюдением». По словам Анатолия Грибанова, все образовательные учреждения имеют паспорта безопасности, и все нарушения были устранены. При этом в текущем году заканчиваются процессы оснащения школ контрольно-пропускными пунктами и противоскоростными устройствами.

Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов отметил, что обеспеченность спортивными залами в Перми в целом не вызывает опасений, а со спортивными площадками ситуация иная, тогда как на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию спорта и здорового образа жизни.

«Только 50% школ в городе обеспечены спортивными площадками, а в Кировском районе ещё меньше. В трехлетнем бюджете города предусмотрены средства только на 4 спортплощадки образовательных учреждений. Такими темпами обеспеченность будет выполнена лишь через 25 лет», — прокомментировал ситуацию Даниил Морозов.

Алексей Грибанов согласился с тем, что проблема есть. Он предложил депутатам дополнительно её обсудить и вместе подумать о поиске финансирования. «Хотел бы, чтобы у каждого образовательного учреждения была своя спортплощадка. Удовольствие это недешёвое. Мы постоянно определяем, что строить или ремонтировать сначала, а что потом. Для этого есть комиссия по ранжированию». Также Алексей Грибанов обратил внимание, что в целом в городе число спортивных объектов, в том числе и в отдалённых районах, растёт.

Депутат Пермской городской думы Наталья Мельник попросила уточнить, есть ли возможность выровнять ситуацию со спортплощадками до среднегородского уровня для Кировского (36%) и Орджоникидзевского районов (42%).

Алексей Грибанов ответил, что пока сложно однозначно ответить положительно о возможности финансирования. Причины в том, что бюджет дефицитный, а хороший пришкольный стадион сейчас обходится примерно в 40 млн руб.

Патриотическое воспитание

С 1 сентября в школах Перми будет введена новая должность — советника директора по патриотическому воспитанию. Кроме того, все школы будут начинать учебную неделю с поднятия флага России и прослушивания гимна.

Депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин попросил уточнить, в чём будет заключаться основной функционал нового сотрудника.

«Их главная задача — вовлечение школьников в молодёжные организации. Сейчас есть несколько организаций, но их усилия разрознены», — пояснил Алексей Грибанов, отметив, что ставится задача объединить усилия разных общественных организаций на базе центра детского и юношеского творчества.

Финансирование работы советников по патриотическому воспитанию будет вестись из федерального бюджета, их зарплата с надбавками составит до 30 тыс. руб.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин также анонсировал проведение в школах Перми нового цикла «Думских уроков».

«Важно рассказать подрастающему поколению, как можно участвовать в развитии города, как можно влиять на его судьбу и стать активным горожанином», — пригласил депутатов к участию в проекте Дмитрий Малютин.

Социальные обязательства

Депутаты Пермской городской думы продлили добровольные социальные обязательства Перми. Речь о ежемесячных выплатах студентам и учащимся очной формы обучения, имеющих детей до 1,5 лет, об обеспечении отдыха детей и их оздоровления, организации питания младшеклассников и подвоза в школу учащихся из удалённых районов, выплаты за проезд в медицинские организации на гемодиализ жителям города с хронической почечной недостаточностью. Кроме того, продлены дополнительные меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно, выплаты многодетным семьям взамен земельного участка, а также предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья.

Депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников попросил уточнить представителей администрации Перми, как дети беженцев из Украины интегрируются в систему образования: «Получают ли они места в школах и бесплатное питание?»

«Все прибывшие дети будут учиться в наших школах, — ответил Алексей Грибанов. — По бесплатному питанию мы также принимаем на себя расходное обязательство».

Внешний вид пляжей, площадок для ТКО и изгородей

В городские правила благоустройства на этом пленарном заседании были внесены требования к внешнему облику городских пляжей, площадок для мусора, живых изгородей и ограждений на улицах.

«Вводятся два новых вида ограждений, декоративная и живая изгороди, — представил изменения замглавы Перми Дмитрий Галиханов. — Вводятся дополнительные требования к пешеходным ограждениям. Не допускается фрагментарная окраска, ограждения не должны иметь сколы или другие повреждения».

Кроме того, вводятся требования к внешнему виду городских пляжей (их в Перми пять).

Для мест накопления отходов был разработаны подробные требования и эскизы их внешнего вида.

Депутат Пермской городской думы Наталья Рослякова обратила внимание, что в Перми много участков с природными насаждениями. «Люди хотели бы, чтобы небольшие территории, где исторически стоят красивые сосны, стали природными парками или скверами. Есть какие-то возможности у нас?» — задала вопрос Наталья Рослякова.

Дмитрий Галиханов ответил, что все возможности для этого есть, по каждой конкретной территории нужно обратиться в администрацию соответствующего района.

Наталья Мельник попросила уточнить, снимут ли изменения вопросы к внешнему облику площадок для сбора твёрдых бытовых отходов.

По мнению замглавы Перми Игоря Субботина, разница между старыми и новыми площадками, безусловно, в пользу новых. «Во многом зависит от того, как народ будет относиться к новым площадкам, — отметил Игорь Субботин. — Смотрятся они очень красиво».

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев попросил уточнить, в какие сроки планируется обновить площадки для сбора ТКО. «В городе более 2 тыс. контейнерных площадок. За один сезон их не сделаешь, поэтому ведём работы планово. Сейчас делаем 62 площадки, заходим ещё на 44. В этом году задача до 1 октября сделать более 100 площадок», — прокомментировал ситуацию Игорь Субботин, отметив, что уже сейчас на новые площадки можно посмотреть в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах. В ближайших планах администрации Перми установка первых площадок в новом дизайне в остальных районах Перми.

Городской бюджет

Депутаты Пермской городской думы также поддержали изменения в городской бюджет. «Дополнительно средства были выделены на капитальный ремонт зданий трёх школ — № 77, 93 и «Синтез», — отметила Наталья Мельник. — Также дополнительно приобретаем 37 контейнерных площадок. Обеспечиваем подвоз учащихся из микрорайонов, где нет своих школ, а также добавляем средства на ремонт фасадов».

Кроме того, Наталья Мельник отметила, что существенно увеличиваются расходы на строительство жилого дома по ул. Нейвинской, 3а для расселения ветхого и аварийного жилья.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание депутатов, что уже в августе начинается работа над трёхлетним бюджетом 2023-2025 годов. Он предложил всем депутатам присоединиться к работе над ключевым документом, разработка которого завершится в декабре.

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