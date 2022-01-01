За сутки в Пермском крае подтверждено 269 новых случаев COVID-19 Четыре человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 269 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 117 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 17 человек, 262 выздоровели, четверо скончались.

Наибольшее число заболевших, помимо Перми, выявлено в Лысьвенском и Кунгурском округах.

За прошедшие выходные выявлено 537 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 442 544. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9036 человек.

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