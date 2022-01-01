Елена Синица За неделю на пермских дорогах поймали 60 нетрезвых водителей Всего было пресечено 2,2 тыс. нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 17 по 23 октября в Перми сотрудники Госавтоинспекции пресекли 2 196 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, было поймано 60 нетрезвых водителей, 27 — без водительских прав. Кроме этого, зафиксировано 46 случаев нарушения правил перевозки детей. Помимо этого, 323 раза было не предоставлено преимущество пешеходам. Сами пешеходы стали нарушителями 292 раза.





Также сообщается, что водители восемь раз выехали на встречную полосу. Водители автобусов нарушили ПДД 16 раз.





За этот период зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадало четыре человека.

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