Елена Синица Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по научно-технологическому развитию Такое же место регион занимал и в 2020 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял седьмое место среди регионов страны по научно-технологическому развитию. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

По данным исследования, рейтинговый балл региона по итогам 2021 года составляет 57,88 балла. Как и в 2020 году, Пермский край занимает седьмое место.





Поясняется, что рейтинг составлялся на основе данных о выпуске высокотехнологичных товаров, научных исследованиях, внедрении новых технологий. Кроме этого, изучались данные Росстата и Роспатента о состоянии сферы науки и технологий в регионах.





Рейтинг российских регионов по науке и технологиям, как и в прошлом году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия

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