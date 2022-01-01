Елена Синица
Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по научно-технологическому развитию
Такое же место регион занимал и в 2020 году
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Пермский край занял седьмое место среди регионов страны по научно-технологическому развитию. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.
По данным исследования, рейтинговый балл региона по итогам 2021 года составляет 57,88 балла. Как и в 2020 году, Пермский край занимает седьмое место.
Поясняется, что рейтинг составлялся на основе данных о выпуске высокотехнологичных товаров, научных исследованиях, внедрении новых технологий. Кроме этого, изучались данные Росстата и Роспатента о состоянии сферы науки и технологий в регионах.
Рейтинг российских регионов по науке и технологиям, как и в прошлом году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия
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