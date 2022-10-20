Пермская краевая филармония подарила юбилейное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича своим филиалам Виртуального концертного зала в Пермском крае Поделиться Твитнуть

ДШИ Соликамска

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Любители классической музыки смогли увидеть онлайн-трансляцию одного из главных культурных событий Санкт-Петербурга. Пермяки и жители края стали слушателями знаменательного концерта, который состоялся 9 августа 2022 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Концерт «Партитура памяти» был посвящён 80-летию со дня исполнения в блокадном Ленинграде знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

музей в Чайковском

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ:

— Поклонники академической музыки в виртуальных залах смогли услышать все оттенки звуковых интонаций великого сочинения Дмитрия Шостаковича, так как у нас установлено самое современное и качественное оборудование. Оно позволяет погрузиться в прекрасный музыкальный мир жителям отдалённых территорий Пермского края. К трансляции в режиме онлайн смогли присоединиться 33 филиала нашего Виртуального концертного зала. Симфонию прослушали более тысячи человек.

Партнёр проекта «Партитура памяти» — ПАО «Ростелеком».

Для справки

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве.

9 августа 1942 года, во время Великой Отечественной войны, она впервые прозвучала в зале Ленинградской филармонии. Трагическая и победная.

Инициатором и организатором исполнения Симфонии в блокадном Ленинграде был главный дирижёр Большого симфонического оркестра Карл Ильич Элиасберг. Во время исполнения симфония транслировалась по радио и громкоговорителям городской сети. Её слышали и жители города, и осаждавшие Ленинград немецкие войска.

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича является не только одним из важнейших произведений культуры XX века, но и музыкальным символом блокадного Ленинграда, стойкости и мужества его защитников.

Симфония № 7 «Ленинградская» прозвучала на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева. Соло в оркестре — Антон Гуцевич, фагот. Об истории создания Симфонии № 7 и её первом исполнении рассказала доктор исторических наук Юлия Кантор, автор идеи и куратор проекта.

По сообщению пресс-службы ГКБУК «Пермская краевая филармония»

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