На Параде Памяти в Самаре Прикамье представит команда Пермского кадетского корпуса им. Суворова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На территории Пермского суворовского военного училища в ЗАТО «Звёздный» 23 октября прошла военизированная эстафета конкурса «Кадеты Прикамья». Эстафета стала заключительным, третьим этапом соревнований кадетских и суворовских команд за право принимать участие 7 ноября в самарском Параде Памяти. Победителем стала команда Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова.

Парад Памяти в Самаре — крупнейшее военно-патриотическое событие Приволжского федерального округа. Парад проводится с 2011 года. Он посвящён военному параду, проходившему в Куйбышеве (раньше — Самара) 7 ноября 1941 года. Прямо с этого парада бойцы Красной армии уходили на фронт Великой Отечественной войны.

Воспитанники кадетских школ и классов Пермского края представляют регион на Параде Памяти с 2014 года, и неоднократно становились победителями или занимали призовые места по итогам смотра строя «коробок» из ПФО. Конкурс по определению команды, которая в том или ином году представляет регион на параде, проводит региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества». Проект с каждым годом становится всё более популярным, и в этом году смотр команд собрал более 600 участников из 13 учебных заведений.

Конкурс проводится в три этапа, состоящих из смотра прохождения парадных расчётов, показательных выступлений знамённой группы и военизированной эстафеты.

Первый этап состоялся 9 мая в Кировском районе Перми. Команды маршировали перед зданием Дома культуры им. Кирова. Жюри определило тех, кто прошёл во второй этап, состоявшийся 23 сентября. Во втором этапе семь команд представили показательные выступления знамённой группы на площади Ветеранов перед зданием Дома офицеров. Также в этих выступлениях участвовали три школы в рамках дополнительного конкурса.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Наконец, 23 октября состоялся третий этап — военизированная эстафета. В ней приняли участие команды:

1. Пермского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»;

2. Пермской кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова»;

3. «Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака» Нытвенского городского округа;

4. Средней общеобразовательной школы № 136 им. полковника милиции Якова Абрамовича Вагина г. Перми;

5. Добрянской основной общеобразовательной школы № 1 (Кадетская школа).

В дополнительном конкурсе принимала участие Кондратовская средняя школа Пермского муниципального округа.

Начальник Пермского суворовского военного училища Николай Братухин поприветствовал участников конкурса, который проводился на площадке учебного заведения, и пожелал честной борьбы.

Обращаясь к участникам эстафеты, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, координатор проекта «Дети Отечества» Вячеслав Григорьев отметил важность военно-патриотического воспитания в современном мире.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Вячеслав Григорьев:

— Сегодня в ходе СВО мы все видим, что защита интересов нашей Родины, защита безопасности её граждан — насущная необходимость. Каждый из нас должен быть готов ответить на угрозу спокойствию и территориальной целостности нашей страны, чем сегодня и занимаются наши воины. Сегодняшние участники эстафеты, воспитанники кадетских и суворовских школ и классов — это будущая элита наших Вооружённых сил. Желаю успехов всем командам в сегодняшних состязаниях, а в дальнейшем — твёрдости и решимости в освоении военных специальностей. Помните: вы — будущие защитники нашей страны.

Команды состязались в десяти этапах эстафеты, демонстрируя самые разные военные навыки. Среди них — командные состязания по отражению нападений противника, стрельбе по мишеням, грамотному перемещению по полю боя, сбору и анализу разведданных, разминированию местности, установке радио- и проводной связи, действиям по обеззараживанию территории после воздействия химическими веществами, по оказанию медицинской помощи и другим дисциплинам.

По итогам результатов всех трёх этапов проекта победителем 2022 года признана команда Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова. Она и будет принимать участие 7 ноября в Параде Памяти. Второе место у Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака, третье занял Волжский государственный университет водного транспорта.

Остальные учебные заведения, участвующие в соревнованиях, получили кубки, подарочные сертификаты спортивного магазина, а каждому участнику вручили благодарность.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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