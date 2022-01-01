Максим Артамонов
В Перми ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка
Поисковики объявили срочный сбор
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В Перми сегодня ночью волонтёры объявили срочный сбор на поиск 14-летнего мальчика. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на волонтёров, которые ищут молодого человека.
На сегодня известно, что он ушёл 23 октября в 22 часа из здания по ул. Монастырской, 12/1 в сторону ул. Революции. С тех пор его не видели.
Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост 175 сантиметров, тёмно-русые волосы, тёмные глаза, стрижка каре, на руке татуировки, на нижней губе пирсинг, в правом ухе серьга-гвоздик. Был одет в чёрное пальто, укороченные джинсы синего цвета и белые кроссовки.
Контакты для связи указаны в группе поисковиков ВКонтакте.
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