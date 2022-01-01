Цена железнодорожной станции Славянова в Перми снизится на 200 тыс. руб. Объект продаётся на торгах в форме публичного предложения Поделиться Твитнуть

станция Славянова в Мотовилихинском районе Перми

С 17 по 27 октября в Перми в форме публичного предложения проходят торги железнодорожной остановки «Славянова», входящей в конкурсную массу ПАО «Мотовилихинские заводы». Информации опубликована на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В лот входит одноэтажная кирпичная остановка площадью 183 кв. м. и земельный участок под ней площадью 4,8 тыс. кв. м. С 17 по 19 октября цена актива составляла 4,1 млн руб., с 20 по 24 октября — 3,9 млн руб., с 25 по 27 октября (последний период) — 3,7 млн руб.

Первый аукцион по продаже остановки был объявлен в декабре прошлого года, объект был оценён в 4,6 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Второй аукцион в мае признан несостоявшимся по той же причине.

Станция Славянова является непрофильным имуществом ПАО «Мотовилихинские заводы» и выставлена на торги в рамках банкротства предприятия. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. Ранее с торгов Пермский край приобрёл и УДС «Молот» за 284,3 млн руб.





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