Андрей Стрельцов
«Амкар» с победы начал второй круг чемпионата России
Подопечные Рустема Хузина обыграли ижевский «Зенит»
Поединок в 14 туре Второй лиги пермский ФК «Амкар» провёл на своем поле. Соперником был ижевский «Зенит». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первая половина матча завершилась вничью 1:1, а во втором тайме Александр Подбельцев вывел пермяков вперёд. Это был второй гол Подбельцева в этом матче. Таким образом «красно-чёрные» начали игры второго тура в чемпионате на своём поле с победы.
Следующий матч в турнире «Амкар» проведёт на выезде в Челябинске 30 октября.
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