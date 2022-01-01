Андрей Стрельцов «Амкар» с победы начал второй круг чемпионата России Подопечные Рустема Хузина обыграли ижевский «Зенит» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Поединок в 14 туре Второй лиги пермский ФК «Амкар» провёл на своем поле. Соперником был ижевский «Зенит». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первая половина матча завершилась вничью 1:1, а во втором тайме Александр Подбельцев вывел пермяков вперёд. Это был второй гол Подбельцева в этом матче. Таким образом «красно-чёрные» начали игры второго тура в чемпионате на своём поле с победы.

Следующий матч в турнире «Амкар» проведёт на выезде​ в Челябинске 30 октября.

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