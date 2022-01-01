В Перми за кражу денег с банковской карты осудили 15-летнего подростка Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми за хищение денежных средств с банковского счета осуждён 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что 7 марта 2022 года несовершеннолетний нашёл банковскую карту, оставленную кем-то в банкомате, расположенном в магазине на ул.Черняховского. Подросток решил воспользоваться находкой и оплатил чужой картой интернет-покупки в онлайн-играх. Он успел потратить 2 тыс. руб.

было возбуждено уголовное дело по статье «кража». В ходе расследования подросток и его родители возместили ущерб, причиненный потерпевшему. В итоге суд приговорил юношу к 100 часам обязательных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.